"Afganistan'da bir dağda bulunan taşın metal çiviyi eritebildiği iddiası"

Siyah bir taşın üzerine yerleştirildikten sonra eriyen metal çivinin videosu sosyal medyada viral oldu. Sihirli taş olarak tabir edilen taşın, soğuk olmasına rağmen temas ettirildiğinde çelik ve demirden yapılmış her şeyi eritebileceği iddia edildi. Sihirli taşın Afganistan'daki Tora Bora dağında bulunduğu öne sürüldü.

SİHİRLİ TAŞ İDDİASI

Görüntüler dünya basınında tartışma yaratırken, videoları inceleyen astronomi uzmanları eriyen çivilerin galyum adı verilen bir maddeden yapıldığını aktardı. Çivilerin çelik veya demirden yapılmadığı ifade edilen açıklamada, galyum adı verilen maddenin düşük erime noktasının 29ºC civarında olduğu ve bu ısıdaki bir taşla temas ettiğinde kolayca eriyebileceği ifade edildi.

BİLİMSEL AÇIKLAMALAR İDDİAYI ÇÜRÜTTÜ

Yapılan bilimsel açıklamayla sihirli taş iddiaları çürütülürken, internetteki birçok makalede de sıcak bir yüzeye yerleştirildiğinde güneş ışığının bile galyumu kolayca eriyebileceği bilgisi yer alıyor. Öte yandan çivinin ana maddesi ise kesin olarak bilinmiyor.

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