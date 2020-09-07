Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem saat kaçta, hangi kanalda? Sihir Annem oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarında yayılan ve unutulmaz diziler arasına giren Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimler?
Sihirli Annem uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmaz diziler arasında. Tekrarları başlayacak dizi saat kaçta başlayacak?
SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çocukların hatta yetişkinlerin bile vazgeçemediği dizi Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'da Kanal D'de!
SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?
İnci Türkay Betüş
Şahap Sayılgan Sadık
Nevra Serezli Dudu
Ebru Karanfilci Genç Dudu
Metin Serezli Taci (seslendirme)
Gül Onat Perihan Defne Joy Foster Eda
Buğra Özmüldür Cem
Gizem Güven Ceren
Zeynep Özkaya Çilek
Jess Molho Yavuz
Ayşen İnci Periliçe
Jennifer Boyner Toprak
Süeda Çil Firuze
Damla Ersubaşı Tuğçe
Tiraje Başaran Pakize
Ayla Arslancan Peri Nine
Uğur Kurul Barış
Zuhal Topal Suzan
Suat Sungur Avni
Lale Oraloğlu Merzuka
Oğuz Oktay İbrahim Amca
Kübra Özmüldür Pera
Merve Ateş Eda (küçük)
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Fantastik bir dizi olan Sihirli Annem, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon(2005-2006), 22 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti.