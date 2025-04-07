Sihirli Annem filmi nerede yayınlanacak?

Sihirli Annem dizisi geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmişti. Şimdi ise izleyicileri sevindiren bir gelişmeyle, orijinal kadro beyazperde için bir araya geliyor. Ancak "Sihirli Annem dizisi hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu bu süreçte hala belirsizliğini koruyor. Peki, Sihirli Annem'in yeni versiyonu nerede yayınlanacak? Televizyon ekranlarına mı dönecek, yoksa sinemalarda mı izlenecek? İşte detaylar…

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanacak.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCU KADROSU

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor.