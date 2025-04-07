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Sihirli Annem filmi nerede yayınlanacak?

Sihirli Annem filmi nerede yayınlanacak?
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Bir dönemin unutulmaz yapımlarından olan Sihirli Annem dizisi yeniden gündemde. İlk olarak 2003 yılında izleyiciyle buluşan ve yıllarca ekranlara damga vuran dizi, şimdi eski kadrosuyla yeniden çekiliyor. "Sihirli Annem filmi nerede yayınlanacak?" sorusu ise hem nostalji tutkunlarının hem de yeni nesil izleyicilerin merak ettiği konuların başında geliyor.

Sihirli Annem dizisi geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmişti. Şimdi ise izleyicileri sevindiren bir gelişmeyle, orijinal kadro beyazperde için bir araya geliyor. Ancak "Sihirli Annem dizisi hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu bu süreçte hala belirsizliğini koruyor. Peki, Sihirli Annem'in yeni versiyonu nerede yayınlanacak? Televizyon ekranlarına mı dönecek, yoksa sinemalarda mı izlenecek? İşte detaylar…

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanacak.

Sihirli Annem filmi nerede yayınlanacak?

SİHİRLİ ANNEM OYUNCU KADROSU

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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