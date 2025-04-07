Bir döneme damga vuran ve Türk televizyon tarihinde unutulmaz yapımlar arasında yer alan Sihirli Annem dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etti. "Sihirli Annem dizisi oyuncuları kimler?" sorusu, nostalji severler ve dizinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yeniden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sihirli Annem dizisi oyuncuları kimler?

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Türkay – Betüş: Ailenin sihirli annesi ve bir peri.

Şahap Sayılgan – Sadık: Betüş'ün eşi ve üç çocuğun babası.

Nevra Serezli – Dudu: Betüş'ün annesi ve deneyimli bir peri.

Gül Onat – Perihan: Periler Heyeti Başkanı.

Zuhal Topal – Suzan: Sadık'ın eski eşi.

Defne Joy Foster – Eda: Betüş'ün kız kardeşi ve bir peri.

Suat Sungur – Avni: Ailenin komşusu ve Suzan'ın kardeşi.

Süeda Çil – Firuze: Betüş'ün arkadaşı ve bir peri.

Ayşen İnci – Periliçe: Perilerin lider kraliçesi.

Gizem Güven – Ceren: Sadık'ın kızı.

Buğra Özmüldür – Cem: Sadık'ın oğlu.

Zeynep Özkaya – Çilek: Betüş ve Sadık'ın kızı.

Damla Ersubaşı – Tuğçe: Cem'in arkadaşı.

Jennifer Boyner – Toprak: Ailenin en küçük üyesi.

Jess Molho – Yavuz: Ailenin komşusu ve Avni'nin arkadaşı.

AYNI KADROYLA FİLM OLUYOR

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

2003-2012 yılları arasında ekranlara gelen Sihiri Annem dizisi; Betüş (İnci Türkay) isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık (Şahap Sayılgan) ile evlenmesi sonucu insanların hayatına dahil olarak sihir dolu bir dünya yaratmasını konu alıyor.