SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı
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SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı

17.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:34
SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı

ADANA merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin isimlerinin, 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında SİHA ile etkisiz hale getirilen 'Dr. Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydın'ın (42) üzerinden çıkan 2 pusulada geçtiği ortaya çıktı.

ADANA merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin isimlerinin, 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında SİHA ile etkisiz hale getirilen 'Dr. Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydın'ın (42) üzerinden çıkan 2 pusulada geçtiği ortaya çıktı. İş birlikçi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerine barınma ve saklanma imkanı sağladığı öne sürüldü.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında, 3 Ekim'de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile nokta atışı sonucu 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK'nın sözde 'orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu' 'Dr. Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde 2 pusula ele geçirildi. Pusulalar üzerinde inceleme yapan ekipler, Aydınlı'nın, Adana'da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına yardım ettiği öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı
SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı
SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı
SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı
SİHA ile etkisiz hale getirilen teröristin iş birlikçisi 5 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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