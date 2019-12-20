Sigarayla mücadelede "insanlığın gerçek dostları" ödüllendirildi

20.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:11

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin (TSSD) bu yıl 20'incisini düzenlediği 'İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. TSDD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, törende yapmış olduğu konuşmasında sigarayla mücadelelerinde sigara kartelleri tarafından ölümle tehdit edildikleri dönemlerden bugüne gelindiğini ve sigaranın 21. yüzyılın vebası olduğunu söyledi.



Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSDD) tarafından her yıl düzenlenen 'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreninin bu yıl 20.'si gerçekleşti. Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde, 'sigarayla savaşta mücadele' veren iş, sanat, siyaset, akademi ve STK camiasından önemli isimlere 'İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülü' verildi.



"Büyük mücadele verdik"



Dernek olarak 20 yılda sigaraya karşı verdikleri mücadeleyi anlatan Türkiye Sigara ile Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Geçmişte öğretmen odalarında, uçaklarda sigara içiliyordu. Türkiye'yi böyle bir durumdan bu günlere getiren sivil toplum kuruluşlarının başında Türkiye Sigarayla Savaş Derneği geliyor. 20 yıl öncesinin Türkiye'sinde bir elin parmakları sayısındaki yol arkadaşlarımızla yel değirmenlerine karşı savaşan Donkişot gibi yola çıktık. Onlarca konferanslar, seminerler, paneller yaptık. 6 bin bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Okullara, sivil toplum kuruluşlarına, yoğun insan bulunan mekanlara gittik. Televizyonlarla, radyolarla, gazetelerle sigaranın gerçek yüzünü anlattık ve 21. yüzyılın vebasını anlattık" dedi.



"Çıkarılan kanunlarda dernek olarak hep öncü olduk"



"Türkiye'de 30 milyon civarındaki sigara içen insan sayısını 20 milyonlara düşürdük" diyen Aydın, "Bir ülkeyi istila etmek için illa top ve tanklara gerek yok. Bir halkı sigaraya alıştırdığınız zaman hem siyasi olarak hem ekonomi olarak hem de sağlık olarak kendinize bağımlı hale getirmiş oluyorsunuz. Yıllarca hep birlikte ele ele vererek, sigaranın ve tütün mamullerinin ekonomimizi, sağlığımızı nasıl tahrip ettiğini anlattık ve büyük başarılar sağladık. Bu konuda çıkarılan kanunlarda dernek olarak hep öncü rol oynadık. Gençleri, çocukları koruma altına aldık. Evinde sigara içen anne-babaların çocuklarını koruma kanunları çıkartıldı. Şimdilerde fahri müfettişlik kavramını meydana getiriyoruz. Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar ele ele mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Toplum bilinci Türkiye'de sağlanmıştır"



"Geçmişte sigarayla ilgili kanunların çıktığı meclisin kulislerinde sigara satılıyordu" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, "Bu zamanlardan dumansız hava sahası mücadelesiyle sadece 2018 senesinde 53 bin kez insanların bize 'sigara içiliyor' diyerek denetleme yapmamızı sağlayan bir döneme geldik. Bu çok önemli bir değişim. Kimyasal saldırı olarak düşündüğümüz sigara alışkanlığını tam tersine hareket ettirebilmek başta derneğin ve diğer mücadele büyüklerimizin büyük öz verisiyle olmuştur. Toplum bilinci Türkiye'de sağlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi tütünle mücadele konusunda ödüllendirmiştir. Bu esasında hepimizin başarısı. Fakat bu başarı yetmez" şeklinde konuştu.



Ödül Töreni



Tören Üniversiteler arası "Sigarasız Yaşam" konulu senaryo yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencilerinin ödüllendirilmesiyle başladı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Yener Şentürk birincilik, Aydın Üniversitesi öğrencisi Müge Yardımcı ikincilik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Yunus Tüzen ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.



Sigarasız yaşama desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Prof. Dr. Hüseyin Elmalı ve 'Anka Leydi' takma adıyla bilinen Youtuber Olgun Elinç'e teşekkür ödülü verildi.



İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş layık görüldü. Dondurma paketlerinin üzerine sigara karşıtı sloganlar yerleştirdiği için Golf Dondurmaları Yöneticisi Ergün Akkaya, sunucu Oylum Talu, Prof. Dr. Orhan Kural da aynı kategoride ödül aldı. Ödülleri, Bakan Fahrettin Koca adına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına da danışmanı Prof. Dr. Mustafa Karataş aldı. Sanatçı Zeliha Sunal ise Özel Ödül'e layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA