Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
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Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı

04.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:31
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı

Denizli'de 7 katlı binanın 4. katında oturan engelli vatandaş sigarasını yakmaya çalıştığı sırada kıyafetleri alev alınca, üzerindekileri attığı mutfakta yangın çıktı. Yangında engelli vatandaş, itfaiye ekiplerince balkondan merdivenle kurtarıldı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 612 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı binanın 4. katında yaşayan 44 yaşındaki engelli olduğu belirtilen Yahya K., mutfakta ocaktan sigara yakmaya çalıştığı sırada kıyafetleri bir anda alev aldı. Ardından kıyafetlerinin yandığını fark eden Yahya K. panikle kıyafetlerini çıkararak mutfağa attı. Yangını söndürmeye çalışırken mutfakta bulunan diğer eşyalar alev aldı.

İTFAİYE BALKONDAN KURTARDI

Çevrede bulunan vatandaşlar dumanları görmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokakta bulunan eve, merdiven ile balkondan müdahalede bulundu. Evde bulunan Yahya K'yi yaralı olarak balkondan merdiven yardımıyla kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yangından kurtarılan Yahya K. annesi ile birlikte yaşadığını evlerinin yakınında bulunan semt pazarına gittiğini belirtti. Ardından sağlık ekipleri Yahya K'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kurtarma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmaları ile yangın söndürüldü.

PAZARDAN DÖNEN ANNE YANAN EVİ GÖRÜNCE KORKUYA KAPILDI

Öte yandan, evde annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Yahya K'nin annesi Rabia K. oğlunu bırakarak yakında bulunan pazara gittiği öğrenildi. Mahallede yangın olduğunu öğrenen anne Rabia K. korku ile eve geldi. Kendi evinde yangın çıktığını görmesinin ardından, oğlunun nerede olduğunu sorarak hastaneye gitmek istediğini belirtti. Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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