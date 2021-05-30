Sigara kullanımı inme riskini yüzde 92'ye kadar artırıyor

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, sigara içenlerde inme riskinin, içmeyenlere oranla yüzde 92'ye kadar arttığını bildirdi.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, sigara içenlerde inme riskinin, içmeyenlere oranla yüzde 92'ye kadar arttığını bildirdi.

Özdemir, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının, birçok hastalık gibi beyin ve damar hastalıklarının da önemli nedenlerinden olduğunu belirtti.

Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini söyleyen Özdemir, sigaranın inme risk faktörlerinin de başında geldiğini ifade etti.

Özdemir, bilimsel araştırmalara göre günde 5 sigara içmenin inme riskini yüzde 12 artırdığına işaret ederek, "Sigarayı bırakmayanlarda inme riskinin yüzde 92'ye varan oranlarda arttığı bilinmektedir." dedi.

"Pasif içicilerde inme riski artışı yüzde 45'e kadar varabilir"

Sigara kullanmadığı halde dumanına maruz kalan pasif içicilerin de risk altında olduğunun altını çizen Özdemir, "Sigara yalnızca tüketenleri değil, pasif içicileri de etkilemektedir. Pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlarda da inme riski artışı yüzde 45'e kadar varabilir." bilgisini paylaştı.

Kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulunan Özdemir, "Sigara içenler 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nü sigarayı bırakmak için fırsat olarak değerlendirsinler. Sigara bağımlılığından kurtulmanın mümkün olduğunu unutmasınlar. Bunun için vatandaşlarımız Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayabilir ya da çok sayıdaki sigara bırakma polikliniklerinden birine başvurabilirler." diye konuştu.

Özdemir, sigaranın yanı sıra inmeye yol açabilen diğer faktörlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Beyin damar sağlığı için sigaraya 'hayır' demenin yanı sıra tansiyon, şeker ve kolesterol düzeylerinin düzenli takip edilmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir. İnme belirtileri görüldüğünde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak gerekir. Ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma ve kolda güç kaybı inme belirtisi olabilir. İlk dört buçuk saat içinde müdahale edildiğinde inmenin tedavisi mümkündür. İnmede çare erken müdahaledir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul