Sigara içerken ceza yedi, acısını habercilerden çıkarmaya çalıştı
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Sigara içerken ceza yedi, acısını habercilerden çıkarmaya çalıştı

02.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:43
Sigara içerken ceza yedi, acısını habercilerden çıkarmaya çalıştı

Samsun'da sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle ceza yiyen bir vatandaş, hazmedemediği cezanın acısını hakaret ettiği habercilerden çıkarmaya çalıştı.

Samsun'da sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle ceza yiyen bir vatandaş, hazmedemediği cezanın acısını hakaret ettiği habercilerden çıkarmaya çalıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında parklarda uygulama gerçekleştirdi. İlkadım ilçesi Anıt Park'ta yapılan denetimde sigara yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Yasağı bilmediği için içtiğini savunan vatandaşlar görenleri şaşırttı. Sigara içerken yakalanan bir vatandaş ise cezayı hazmedemedi. Ekiplere kimliğini vermek istemeyen şahıs, denetimleri görüntüleyen habercilere hakaretler savurdu. "Herkesin ailesi, çocuğu var" diye kendini savunan vatandaşın toplum sağlığını umursamaması dikkat çekti. - SAMSUN

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Sigara içerken ceza yedi, acısını habercilerden çıkarmaya çalıştı
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Sigara içerken ceza yedi, acısını habercilerden çıkarmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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