Şiddetli yağmurun vurduğu Manavgat'ta hasar tespiti

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak, tarım alanları ve bir tatil köyüne zarar verdi. Su seviyesinin en az 50 santimetre yükseldiği tatil sitesinde çekilen sudan geriye çamur kalırken, seralarda da su birikintileri tahliye ediliyor. Manavgat genelinde zarar gören tarım alanlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları da başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Orman yandığı için yağmur suyu olduğu gibi derelere akıp taşırdı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Orman sahasında metrekareye 150 kilogram yağışın düşmesiyle birlikte bazı dereler taştı. Karpuzçayı deresinin taşması sonucu 171 villanın bulunduğu tatil köyü su altında kaldı. Villaların zemin katında 50 santimetreyi bulan su birikintileri oluştu. Bazı otomobillerin içine çamurlu su dolması nedeniyle hasar meydana geldi.

16 dönümlük serası su dolan ejder meyvesi üreticisi Adnan Acar, "Zararın boyutunu şu anda tespit etmek mümkün değil. Sadece 1 dönümlük alanın maliyeti 250 bin lira. İçerisinde fide maliyeti yok. Zararımız büyük" dedi.