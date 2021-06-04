Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı

Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı Giresun'da önceki gün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle oluşan yağmur suları bahçe duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı

GİRESUN - Giresun'da önceki gün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle oluşan yağmur suları bahçe duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Giresun'da önceki gün etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesindeki duvar yağışın meydana getirdiği su birikintisi nedeniyle yıkıldı. Duvarın yanında bulunan bir araç duvar parçaları nedeniyle hasar gördü. Güvenlik kulübesindeki görevli ise kazadan şans eseri kurtulurken. o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk