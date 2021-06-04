Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Haberler | Yerel

Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı Giresun'da önceki gün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle oluşan yağmur suları bahçe duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı

GİRESUN - Giresun'da önceki gün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle oluşan yağmur suları bahçe duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Giresun'da önceki gün etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesindeki duvar yağışın meydana getirdiği su birikintisi nedeniyle yıkıldı. Duvarın yanında bulunan bir araç duvar parçaları nedeniyle hasar gördü. Güvenlik kulübesindeki görevli ise kazadan şans eseri kurtulurken. o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Nikos Dendias Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Gervinho Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:30:55. #1.14#

title