Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selden etkilenen kentten görüntüler Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel...