Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
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Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi

25.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:53

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selden etkilenen kentten görüntüler Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Selden etkilenen kentten görüntüler

Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler

Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler

Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi. Sukabumi bölgesinde sel nedeniyle 20 kişi yaralandı, 3 kişi kayboldu. Yetkililer ayrıca, bir ibadethane ve 10 köprünün zarar gördüğü bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus

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