Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
25.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:53
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selden etkilenen kentten görüntüler Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Selden etkilenen kentten görüntüler
Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler
Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler
Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi. Sukabumi bölgesinde sel nedeniyle 20 kişi yaralandı, 3 kişi kayboldu. Yetkililer ayrıca, bir ibadethane ve 10 köprünün zarar gördüğü bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus