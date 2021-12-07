Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı - Haberler
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Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve yağış dolayısı ile çok sayıda araç dere yatağına dönen yollarda mahsur kaldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve yağış dolayısı ile çok sayıda araç dere yatağına dönen yollarda mahsur kaldı. Sürücüler ise çaresizce araçlarında kurtarılmayı bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya'yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında 'turuncu' kod vererek uyarmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeni ile Konyaaltı Sahilinde dev dalgalar oluştu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kente genelinde şiddetli yağmur sonrasında adeta yollar ve sokaklar dere yatağına döndü. Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi 318 sokak üzerinde 3 araç mahsur kaldı. Araç sürücüleri ise çaresizce araçlarının içerisinde kurtarılmayı bekledi. Bir aile ise araçlarını kendi elleri ittirerek kurtardı. Bazı sürücüler ise kaldırım üzerinden gitmek isteyince dere yatağına aracının tekerlerini düşürdü.

BALIKÇILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Antalya Balıkçı barınağında ise balıkçı tekneleri zor anlar yaşadı. Halatı kopan bir tekneyi vatandaşlar, güçlükle yeniden iskeleye bağladı. Bir vatandaş ise teknesine dolan suyu kova ile boşalttı. Limanda buluna dalga kıran setleri ise dev dalgalar tarafından dövüldü.

KALDIRIM VE YOL BİRLEŞTİ

Aracı mahsur kalan Muzaffer Altıntaş, "Bütün yollar kapalı. Bekliyoruz. Taksiler mahsur kaldı geçemiyor. Ben soldan girmek istedim. Kaldırımı da görmek mümkün değil. Buy şekilde kaldık. Daha önce böyle bir durum yaşamadım. 10 dakikadır mahsur kaldım. Neresi kaldırım neresi yol belli değil" dedi.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/ İHA)

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı

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