Şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı
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Şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı

02.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:16

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı.

Taşkın nedeniyle Davuteli Mahallesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'nü bağlayan Harmanlı Köprüsü yıkıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Davuteli ve Karagür mahallelerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı
Şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı
Şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı
Şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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