Şiddetli rüzgar, yüksek gerilim hattı direklerini devirdi Şiddetli rüzgar, yüksek gerilim hattı direklerini devirdiTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde şiddetli rüzgar, yüksek gerilim hattının iki direğini devirdi.

Şiddetli rüzgar, yüksek gerilim hattı direklerini devirdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde şiddetli rüzgar, yüksek gerilim hattının iki direğini devirdi.

Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde bulunan TREDAŞ'a ait iki yüksek gerilim hattı direği şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki direklerin devrilmesiyle, bölgede enerji kesintisi yaşandı. TREDAŞ ekipleri arızanın giderilmesi için bölgede çalışma yaptı. Devrilenlerin yerine ağaç direkler geçici olarak dikilmesiyle bölgeye elektrik akımı verildi. Devrilen direkleri yeniden dikmek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA