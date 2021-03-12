Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
12.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:51
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu.
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu.
Gaziantep'te şiddetli rüzgar etkili oldu. Yavuzeli ilçesinde rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu. Bahçe duvarlarının yıkıldığı rüzgarda ağaçlarda devrildi. Şiddetli rüzgarda herhangi ölen yada yaralanan olmazken, ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ