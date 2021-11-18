Şiddetle Mücadeleye Üniversitemizden Tam Destek

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve 27 Üniversitenin birlikte yürütecekleri "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" açılış/tanıtım toplantısına katıldı.

Proje ile 81 ilde, ilk üç yılda; Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele Vakfı ortaklığı ve başta Üniversitemiz olmak üzere Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi iş birliği ile 100 bin Sosyal Arabulucu, 100 bin İnsan Hakları Danışmanı ve 100 bin Şiddetle Sivil Mücadele Formatörü yetiştirilmesi planlanıyor.

Ankara Çankaya'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Rektörümüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve HEGEM ortaklığı çerçevesinde geliştirilen ve dünyanın en büyük sosyal sorumluluk projesi niteliği taşıyan 'İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi' tamamlandığında sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük kanayan yarası haline gelen şiddetle mücadele noktasında en somut adım olacağını söyledi.

Rektörümüz, RTEÜ olarak şiddet ile mücadele konusuna her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu konuda ilk protokol imzalayan üniversite olmaktan da memnuniyet duyduğunu belirtti.

27 ilde başlatılacak ve bir yıl içinde 81 ilde yaygınlaştırılacak projenin 3 ana kapsamda faaliyet gösterecek. İnsan Hakları Danışmanı, Şiddetle Sivil Mücadele Formatörü yetiştirilmesi ve Üniversitelerde Sosyal Arabulucu Koordinatörleri kurulması. " İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" 5 yıl içinde 27 ilde gerçekleştirilen saha araştırma raporlarına dayanarak hazırlandı.

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