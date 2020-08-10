Şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşinin babasını öldürdü
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Şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşinin babasını öldürdü

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, Kemal A., kendisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Tuğba A.'nın babası Kadir Yılmaz'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşinin babasını öldürdü
10.08.2020 01:10 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:14

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, Kemal A., kendisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Tuğba A.'nın babası Kadir Yılmaz'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal A.'nın eşi Tuğba A., iddiaya göre şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce evi terk etti. Kemal A., eşinin evi terk etmesinin ardından sokakta karşılaştığı kayınbabası Kadir Yılmaz ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal A. yanında bulunan bıçakla Kadir Yılmaz'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan Kadir Yılmaz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kemal A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

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