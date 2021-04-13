Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı
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Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

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Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı

Antalya'da yaşayan genç kadın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Ölmek istemediğini söyleyen genç kadın, "Ayrılmak istediğim zaman şiddet görüyordum. Şikayetçi olup uzaklaştırma aldım. Yine geldi, kapıya bıçakla dayanıp '30 saniye içinde açmazsan sonrasına karışmam' dedi" ifadelerine yer verirken, suçlanan şahıs "O fotoğraflar eski. Eski sevgilisinin kendisini bu hale getirdiğini söylemişti" diyerek iddiaları yalanladı.

Gülsüm Demiray (22), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği erkek arkadaşı Aziz Seyis'ten şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Aziz Seyis elinde bıçakla Gülsüm Demiray'ın kapısına dayanıp tehdit etti.

"KAPIMA BIÇAKLA GELDİ"

Hürriyet'in haberine göre, Aziz Seyis'in kendisini beğenmediği için bile dövdüğünü iddia eden Gülsüm Demiray yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlişkimizin dördüncü ayından itibaren şiddet görmeye başladım. Kemer, silah, bıçak ve daha başka şeylerle şiddet görüyordum. Evimde, onun evinde, dışarıda, arabada, insanların gözü önünde dayaklar yedim. Ayrılmak istediğim zamanda da şiddet görüyordum. Kapıma bıçakla geldi, ertesi gün işyerime gelip silahla ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti. Şikâyetçi oldum. Uzaklaştırmayı ihlal etti, aradı, mesaj attı. Sokağıma geldi arabasıyla. Uzaklaştırmayı ihlal ettiği zaman arama ve mesaj görüntüleriyle şikâyet ettim. Hiçbir ceza almadı. Ölmek istemiyorum."

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı

İDDİALARI YALANLADI

Aziz Seyis ise Gülsüm Demiray'ın sosyal medyadan paylaştığı gözü ve kolları mor fotoğrafların eski olduğunu iddia ederek, "2019'da tanıştığımız zaman aynı fotoğrafları bana da göstermişti, 'Eski sevgilim beni ne hale getirdi' şeklinde söylemişti bana. Şimdi o fotoğrafları ben yapmışım gibi lanse ediyor. Kapıyı çizme olayı ise doğru. Kavga ettiğimiz zaman benim arabamı çizmişti. Ben de 'Gelip konuşacağız, açmazsan kapını çizeceğim' dedim. Kendisine bir zarar vermeyeceğimi de söylemiştim. Olay sadece kapısını çizmekti. Daha önce aynı bu fotoğrafları yine sosyal medyada yayınlamış, çok sayıda takipçi kasmıştı. O sosyal medya hesabı kapandı, şimdi tekrar yeni bir sosyal medya hesabı açtığı için takipçi arttırmak istiyor bence" dedi.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
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