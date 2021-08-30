Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular
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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular

İhlas Haber Ajansı / Murat Gürbüzler - Haberler | Güncel

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular Kayseri'nin Tomarza İlçesinde termometreler 40 derece civarında göstermesi ile sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza İlçesinde termometreler 40 derece civarında göstermesi ile sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi.

Tomarza İlçesinde hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklardan bunalan çocuklar, İncilli Çavuş Parkı içerisine yapılan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar hem havuza girerek serinleme fırsatı buldu, hem de oyun oynayarak keyifli zaman geçirdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise, gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Gürbüzler

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