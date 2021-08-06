Sıcak havalarda dışarı çıkmak ölümle sonuçlanabilir

Doktor Yakup İmren, rekor sıcakların yaşandığı şu günlerde aşırı sıcakların yaşlı ve kronik sıkıntısı olanlarda ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi.

Doktor Yakup İmren, rekor sıcakların yaşandığı şu günlerde aşırı sıcakların yaşlı ve kronik sıkıntısı olanlarda ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi. İmren, özellikle öğlen saatlerinde sokağa çıkılmaması hususunda vatandaşları uyardı.

Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte hastanelere gelen sıcak çarpması vak'alarında artış oldu. Dr. Yakup İmren, vatandaşları sıcaklarda dışarı çıkmamaları hususunda ikaz ederken, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar için ise sıcak çarpmasının ölümcül olabileceğini söyledi. Saat 10: 00 ila 16: 00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan ve mecbur kalındığı durumlarda koruyucu kıyafetler ile çıkılmasını dile getiren Doktor Yakup İmren: "Bilindiği gibi tüm Dünya'da ve ülkemizde Temmuz – Ağustos ayında en fazla sıcaklığın görüldüğü dönemler oluyor. Bu yıl da normalin çok çok üzerinde sıcaklıklar görüyoruz. Bu dönemdeki sıcaklıklar insanların dışarı çıkmasını da, evde kalmanı da zorlaştırıyor. Biz vatandaşlarımızdan özellikle sabah 10: 00 ila öğleden sonra 16: 00 saatleri arasında güneşin dik açıyla geldiği zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle de yaşlılarımızdan, hamilelerden, 6 yaşından küçük çocuklardan, kronik hastalığı olanlardan bu belirttiğim saatlerde dışarı çıkmalarını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü en istemediğimiz sonuçların güneşin dik açıyla geldiği bu saatlerde oluştuğunu biliyoruz. Eğer bu belirttiğim saatlerde çıkma zorunluluğu oluyor ise mümkün olduğu kadar gölgelik yerlerde yada korunaklı kıyafetlerle çıkmalarını istiyoruz. Bu saatler arasında çalışma zorunluluğu olanlar olabiliyor. Yada bir yerden bir yere bu saatlerde gidecekler olabiliyor. Onun için korunaklı kıyafetlerle çıkmalarını muhakkak istiyoruz ve insanların bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar bol su tüketmeleri gerekiyor" dedi.

"SICAK ÇARPMASI ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"

Rekor sıcaklıkların yaşandığı son günlerde dışarı çıkan kişinin yeterli su ihtiyacını karşılamaması sonrasında halsizlik, yorgunluk hissiyle kendisini belli eden sıcak çarpması, dikkat edilmediği takdirde ölüme kadar götürebiliyor. İmren, "Bu sıcak günlerde en çok istemediğimiz durum sıcak çarpması. Bu sıcak çarpması bütün vatandaşlarımızda görülebiliyor ancak en çok yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda gözüküyor. Sıcak çarpması öğlen saatlerinde dışarıdaysanız ve yeterli su ihtiyacınızı karşılamadıysanız halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik hissiyle önce kendini göstermeye başlar. Sürekli terleyen biri bu sıcak çarpması başladığı andan sonra terlemesi bile gerçekleşmeyebiliyor. Bu sıcak çarpması da en istemediğimiz durum olan tansiyon düşüklüğü ve ölüme kadar götürebiliyor. Bu yüzden dediğim belirtiler kişinin kendisinde gözükmesi sonrasında en kısa sürede serin bir yere geçmesini istiyoruz. Bayılma hissi veya baygınlık olursa da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DENİZE GİRMEK SICAK ÇARPMALARINA ENGEL OLMAZ"

Bilhassa öğle saatlerinde serinlemek için denize giren insanlarda da sıcak çarpmalarının meydana geldiğini söyleyen İmren sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sıcak günler her yıl tekrar tekrar oluyor. Şuanda denize girme mevsimi. Denize girenlerin de saat 10: 00 ila 16: 00 arasında denize girmelerini istemiyoruz. Çünkü suyun içerisinde serinlediklerini zannediyorlar ama güneş dik açıyla geldiğinde sıcak çarpması suyun içerisinde bulunan kişilerde de gerçekleşebiliyor. Belki bu serinlik hissiyle hissetmeyebilirler ama şiddetli baş ağrılarıyla ve tansiyon düşüklüğüyle bunu az çok hissedebilirler ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edebilirler."

(Umut Sayan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı