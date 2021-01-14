DİYARBAKIR - Sıcak hava nedeniyle sürü sahipleri hayvanlarını merada otlatmaya devam ediyor

Diyarbakır'da hava sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle sürü sahipleri hayvanlarını hala merada otlatıyor.

Her yıl aralık ve ocak aylarında sıcaklığın düşmesiyle ağıllara alınan küçükbaş hayvanlar, bu yıl sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız gün sayısının fazla olması nedeniyle merada otlatmaya devam ediyor.

"50 gündür koyunlarımız merada"

Bismil ilçesinin kırsal Güroluk Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapan Fikri Sertkaya, her yıl bu mevsimde havaların soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle hayvanlarını ağılda beslediklerini, bu yıl ise hayvanların merada kalma süresinin uzadığını söyledi.

"Mevsim güzel geçtiği için yaklaşık 50 gündür koyunlarımız merada. Hava sıcaklığı, yeni doğan kuzuların sağlıklı büyümesine de katkı sağlıyor. Kuzular sıcak havadan dolayı hastalanmıyor." diyen Sertkaya buna rağmen kuraklık riskine karşı yağış beklediklerini aktardı.

"Kar ve yağmur yağmasını çok istiyoruz"

Yetiştirici Fethi Göksu da bu yıl havaların sıcak geçmesiyle koyunlarını sabahtan akşama kadar merada otlattığını belirterek, "Bu bahar havasının bize çok faydası var. Ancak yine de yağış bekliyoruz. Kuraklık olursa zararı olur. Kar ve yağmur yağmasını çok istiyoruz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya, hava sıcaklığının devam ettiğini belirterek, yağışın düşük olmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Çetinkaya, "Söz konusu durum şu an için hayvan sahiplerinin yararına görünse de bir an önce yağmur yağması için dua ediyoruz. Çünkü yağmurun yağmaması ve olası bir kuraklık durumunda yem ve saman fiyatları çok yükselir. Bu da yetiştiricilerin maliyetini ciddi anlamda artırır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin