Sıcağı gören milli parka akın etti
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Sıcağı gören milli parka akın etti

Sıcağı gören milli parka akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar denize akın etmesi ile milli park, yoğunluk yaşanması nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Aydın'da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar denize akın etmesi ile milli park, yoğunluk yaşanması nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlaması ile vatandaşlar kendilerine gölge ve serin yer arayışına girdi. Hafta sonu olması dolayısıyla Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı da rağbet gören alanlar arasında yerini aldı. Sabahın ilk ışıkları ile milli park girişinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar parkın açılması ile araçları ile parka girmeye başladı. Vatandaşlar sıcak hava ile birlikte denizin keyfini sürdü. Yoğun bir talebin olduğu milli park yetkilileri içeride oluşan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla parkın araç girişlerine durdurulduğunu açıkladı.

Milli Park'tan yapılan açıklamada, "Milli Parkımızda an itibari ile 1300 araç giriş yapmıştır. İçmeler Koyu aşırı yoğunluktan dolayı araç girişine kapatılmıştır. Milli Parkımız ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği amacıyla, aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14.00 da araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin Toplu Taşıma Araçlarını tercih etmeleri ve alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz" denildi. - AYDIN

Sıcağı gören milli parka akın etti
Sıcağı gören milli parka akın etti
Sıcağı gören milli parka akın etti
Sıcağı gören milli parka akın etti
Sıcağı gören milli parka akın etti
Sıcağı gören milli parka akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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