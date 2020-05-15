Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurdu Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurduKORONAVİRÜS (Covid-19) önlemleri nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılar, havaların ısınmasıyla serinlemek amacıyla apartmanların atılarına ve balkonlarına şişme havuz koydu.

Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurdu

KORONAVİRÜS (Covid-19) önlemleri nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılar, havaların ısınmasıyla serinlemek amacıyla apartmanların atılarına ve balkonlarına şişme havuz koydu. Antalya'yı etkisi altına alan sıcaklar, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan kent sakinlerinin alternatif çözümler üretmesine sebep oldu. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapalı olan sahillere gidemeyen vatandaşlar, sıcaktan bunalan çocuklarını şişme havuzda serinletti. Yıldız Mahallesi'nde bir vatandaş 5 katlı apartmanın çatısında plastik havuz şişirdi. İçini su dolduran vatandaş, çocuklarına oyun alanı yarattı.

Lara bölgesinde evinin terasına iki çocuğunun serinlemesi için şişme havuz dolduran Diş Hekimi Can İpek ise çocuklarıyla birlikte çatı havuzunun tadını çıkardı. 50 güne yakındır çalışmadığını ve evinde zaman geçirdiğini anlatan İpek, "Çocukları bu süreçte oyalamak oldukça zor. Birçok şey yaptım. Fakat havalar ısınınca çocuklar denize ve havuza girmek istiyor. Benim de aklıma uzun zaman önce aldığımız fakat hiç kullanmadığımız havuzu şişirmek geldi. Eşimle birlikte havuzu doldurup çocuklarımızın eğlenmesini izliyoruz" dedi.

Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA