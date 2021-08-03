Sıcağa ve pandemiye rağmen çarşı doldu taştı

Sıcağa ve pandemiye rağmen çarşı doldu taştı Aşılanmaya rağmen korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep'te vatandaşlar, sıcak havalara rağmen çarşı ve pazarlar akın etti.

Sıcağa ve pandemiye rağmen çarşı doldu taştı

GAZİANTEP - Aşılanmaya rağmen korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep'te vatandaşlar, sıcak havalara rağmen çarşı ve pazarlar akın etti. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması ise dikkat çekti.

Korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep'te vatandaşlar, 40 dereceyi aşan sıcak havaya aldırış etmeden Bakırcılar Çarşısı, Gaziler Caddesi ve Almacı Pazarı gibi tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu. Çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşların büyük bir bölümü maske takmazken, kimi vatandaşlar da maskelerini çenesinin altına veya kollarına taktı.

Ayrıca sosyal mesafe kurallarına da uymayan vatandaşların rahatlığı dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir