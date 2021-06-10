Şibumi ne demek? Trevanian'ın Şibumi kitabı hakkında detaylar...

Shibumi, 1979'da Rodney William Whitaker'ın takma adı olan Trevanian tarafından İngilizce yazılmış bir roman. Peki, Şibumi ne demek? Trevanian'ın Şibumi kitabı hakkında detaylar...

ŞİBUMU NE DEMEK?

Trevanian'ın Şibumi'si, ilk basım yılının üzerinden seneler geçmiş olsa da okuyucuların zihninde bıraktığı tat ile anılmaya devam ediliyor. Kitabın yeni baskılarının da okuyucular tarafından daimi olarak tercih edilmesi, geçen yılların, edebi değerinden hiçbir şey eksiltmediğini gösteriyor. 1945 sonrası ABD egemenliğini ironi ile harmanlayarak anlatan bu eser, tam bir dönem kitabı olma özelliği taşıyor. Şibumi o kadar sürükleyici ki, kitabı okumaya başlayan okurlar, bitirene kadar elinden bırakamıyor.

Kitabın baş kahramanı Nicholai Hel oldukça ütopik karakter özellikleri taşıyor. Bir Japon generali tarafından büyütülmüş olan Nicolai yedi dili ana dili gibi konuşuyor, mağaracılık ve "Go Oyunu" biliyor, aynı zamanda da inanılmaz öldürme tekniklerine hakim. İlk etapta acımasız bir karakter gibi algılansa da, okuyucuya kısa zamanda kendini sevdiriyor. Nicholai Hel'in sahip olduğu tüm özelliklerine çalışma ve çaba ile ulaşmış olması Şibumi'yi azmi anlatan bir kitap haline getiriyor. Bu nedenle üstünden yıllar geçse de Şibumi okurların kalbindeki yerini asla kaybetmiyor.

Amerikan kapitalizmine karşı yazılmış bir kitap olan Şibumi, azılı bir Amerikan düşmanı olan Nicholai Hel'in, kendisini büyüten generali ve hayatının aşkını kaybettikten sonra girdiği azılı mücadeleyi anlatıyor. Bunu yaparken de Amerikan kapitalizmini ve ortaya çıkardığı sonuçları sivri bir dille anlatıyor. Günümüzde hepimizin kapitalizmin gereklerine göre yaşadığımız düşünülürse, kitabı okurken insan kendini sorguluyor ve kalabalıklardan sıyrılma özlemi duyuyor.

Şibumi, muhteşem kurgusunun içinde okuyuculara unutulmaz hayat dersleri veriyor. Bu dersler, konuşmaların içinde geçen cümleler olarak, yazar tarafından öyle incelikle yerleştirilmiş ki, insanı sıkmıyor, hatta kurgu içindeokunduğunda daha fazla içselleştirmeyi sağlıyor. Hayatta kurulan denge, insanın kendini aşma çabası, felsefi yoğunluk, anlayış ve alçakgönüllülük, okuyanda Nicholai Hel olma isteği yaratıyor. Karakterin sahip olduğu özellikler ütopik olsa da, sahip olduklarını kendisinin elde etmiş olması okuyucuda kendine inanma ve keşfetme isteği olarak ortaya çıkıyor.

Tam bir başyapıt olan Şibumi, kuşaklar boyunca okunmaya devam edilecek gibi görünüyor. Nicholai Hel ile hocası Oteka San'ın aralarında geçen konuşmalar o kadar derin ki, okuyucuda kitabın kapağını kapatıp uzun bir süre kendini dinleme ihtiyacı yaratıyor.