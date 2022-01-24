Sibirya değil Tufanbeyli... İşçi servisi tipide yolda kaldıADANA Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından başlayan tipiden dolayı hayat felç olurken, işçi servisi yolda kaldı.

TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Sibirya değil Tufanbeyli... İşçi servisi tipide yolda kaldı

ADANA Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından başlayan tipiden dolayı hayat felç olurken, işçi servisi yolda kaldı.

Tufanbeyli'de kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düşmesi hayati olumsuz etkiledi. Tufanbeyli halkı soğuk hava ile mücadele ederken ardından tipinin çıkması yaşanan güçlüğü iki katına çıkardı. Halk tipi nedeniyle sokağa çıkıp ekmek almaya bile gidemiyor. Tipi nedeniyle sadece işe gitmek zorunda olanlar evden çıkıyor. Tufanbeyli bu nedenle terk edilmiş bir şehre döndü. Bir işçi servis aracı da tipi nedeniyle yolda kalınca yardımına belediye ekipleri yetişti. Başka bir servis aracıyla işçiler iş yerine taşındı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'de kötü hava koşulları nedeniyle belediyenin 24 saat teyakkuzda olduğunu kendisinin de yardımların başında durduğunu insanlara yardım etmek için evde duramadığını söyledi.

Vatandaşlar uzun yıllardan bu yana bu kadar soğuk görmediklerini söyledi.