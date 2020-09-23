Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı

Rusya'da 'İsa Peygamber'in vücut bulmuş hali olduğunu' söyleyen eski polis Sergei Torop'un 30 yıllık tarikatına Sibirya'daki özel güçler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte peygamber Torop ve yardımcıları gözaltına alındı.

Rusya'da bulunan bir tarikatın başında olan eski polis Sergei Torop, kendisinin İsa Peygamber'in vücut bulmuş hali olduğunu iddia ediyor. Bu düşünceden yola çıkarak 30 yıldır faaliyet gösteren tarikat üyeleri ve kendisi, Sibirya'da düzenlenen büyük bir operasyon ile gözaltına alındı. Vegan olan ve para kullanmayan tarikatın müritlerinden zorla para aldığı ve duygusal şiddet uygulandığı da biliniyor.

Rusya'da kendini İsa Peygamber'in yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan Sergei Torop adlı bir tarikat lideri Sibirya'da özel güçlerin düzenlediği büyük bir operasyonda gözaltına alındı.

MÜRİTLERDEN ZORLA PARA ALMIŞ

Operasyonda Sibirya'nın derinliklerinde 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilen tarikatın lideri, eski polis memuru Torop ile birlikte iki yardımcısının da gözaltına alındığı açıklandı.

Rus yetkililer, müritleri arasında 'Vissarion' adıyla bilinen 59 yaşındaki Torop hakkında yasa dışı dini bir örgüt kurmak suçundan dava açılacağını, tarikatın müritlerden zorla para aldığını ve bu kişilere duygusal şiddet uyguladığını söyledi.

POLİSTİ, ERMİŞ OLDU

Guardian gazetesinin haberine göre 1989'da Sovyet rejiminin yıkılmaya başladığı dönemde trafik polisi olarak çalışırken işini kaybettikten sonra bir 'uyanış' yaşadığını söyleyen Torop 1991'de Son Ahit Kilisesi'ni kurdu. Torop'un Krasnoyarsk bölgesinde ücra köylerde yaşayan binlerce müridinin olduğu belirtiliyor. Tarikatın yabancı üyelerinin de olduğu söyleniyor.

"TANRI SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİ BENİM ÜZERİMDEN SÖYLER"

Torop 2002'de Guardian'a "Ben Tanrı değilim. İsa'yı Tanrı olarak görmek de yanlıştır. Ben Tanrı'nın yaşayan kelamıyım. Tanrı söylemek istediği her şeyi benim üzerimden söyler" demişti.

RUSYA'YI 'MERYEM ANA' YÖNETİYORMUŞ

Rus medyasına göre tarikatın kuruluşu aşamasında Torop, İsa'nın Dünya'ya yakın bir yörüngeden herkesi izlediğini, Rusya'yı Meryem Ana'nın yönettiğini söylemişti ve sonradan kendini İsa ilan etmişti.

NOELLERİ TOROP'UN DOĞUM GÜNÜ

Tarikat üyeleri arasında herkesin vegan olması zorunlu. Para alışverişi yasak. Üyeler mütevazi kıyafetler giyiyor ve yıllar 1961'den başlıyor. Torop 14 Ocak 1961 doğumlu. Noel'in yerine de Torop'un doğduğu gün kutlanıyor.

Rus yetkililerin neden tarikat için şimdi harekete geçtiği bilinmiyor. Rus Ortodoks Kilisesi daha önce defalarca tarikatla ilgili rahatsızlığını dile getirmişti ama müritlere şimdiye kadar dokunulmamıştı. Bazı Rus yayın organları tarikat üyelerinin yerel işletmelerle gerginlik yaşadığını yazdı.