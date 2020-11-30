Siber Pazartesi nedir? Cyber Monday nedir? Siber pazartesi indirimleri nelerdir? Hangi kategorilerde siber pazartesi indirimleri uygulanır?
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Siber Pazartesi nedir? Cyber Monday nedir? Siber pazartesi indirimleri nelerdir? Hangi kategorilerde siber pazartesi indirimleri uygulanır?

30.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:25
Siber Pazartesi nedir? Cyber Monday nedir? Siber pazartesi indirimleri nelerdir? Hangi kategorilerde siber pazartesi indirimleri uygulanır?

Black Friday (Kara Cuma) sonrasını takip eden ilk pazartesi günü siber pazartesi olarak anılmaktadır. Bu günlerde özellikle giyimi kozmetik, elektronik gibi kategorilerde büyük indirimler görülür. Peki siber pazartesi nedir? Kimler yararlanabilir? Cyber Monday ne zamandır? Ne anlama gelir? Black Friday ile Cyber Monday arasındaki fark nedir?

Black Friday (Kara Cuma) sonrasını takip eden ilk pazartesi günü siber pazartesi olarak anılmaktadır. Bu günlerde özellikle giyimi kozmetik, elektronik gibi kategorilerde büyük indirimler görülür. Peki siber pazartesi nedir? Kimler yararlanabilir? Cyber Monday ne zamandır? Ne anlama gelir?Black Friday ile Cyber Monday arasındaki fark nedir?İşte detaylar haberimizde...

SİBER PAZARTESİ (CYBER MONDAY) NEDİR?

Siber Pazartesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü tatilinden sonra pazartesi için bir pazarlama terimidir. Perakendeciler tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmaya teşvik etmek için yapılmıştır.

Siber Pazartesi, çevrimiçi olarak Black Friday'e eşdeğer oldu ve daha küçük perakende web sitelerinin daha büyük zincirlerle rekabet edebilmesi için bir yol sunuyor. Kuruluşundan bu yana, dünya çapındaki çevrimiçi perakendeciler tarafından kullanılan uluslararası bir pazarlama terimi haline geldi.

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SİBER PAZARTESİ İNDİRİMLERİ NELERDİR?

Her yıl başta ABD olmak üzere tüm dünyada ve Türkiye'de Kasım ayının dördüncü cuması, Kara Cuma (Black Friday) ve onu izleyen pazartesi günü de Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak anılıyor. Bu günlerde özellikle giyim, kozmetik, elektronik gibi kategorilerde büyük indirimler yapılıyor.

Siber Pazartesi kapsamında Türkiye'de ve dünyada alışveriş merkezleri ve mağazalardaki indirim ve kampanyaları yerini internet sitelerine bıraktı. Bugünden itibaren, insanlar hafta boyunca e-Bay, Amazon, Best Buy, Target ve Wal-Mart gibi alışveriş sitelerine hücum edecekler.

Siber Pazartesi'de asıl amaç ise Kara Cuma'da istedikleri indirimli eşyaları dükkanlarda bulamayan insanların sonraki pazartesi günü evlerine, işlerine döndüklerinde yine bu indirimli eşyalardan faydalanabilmeleridir.

Siber Pazartesi nedir? Cyber Monday nedir? Ne anlama gelir? Siber pazartesi indirimleri nelerdir? hangi kategorilerde siber pazartesi uygulanır?

BLACK FRİDAY İLE CYBER MONDAY ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Son yıllarda bilinirliliği artan Black Friday bir indirim günüdür. Şükran Günü haftasında yer alan Cuma günlerinde mağazalar büyük indirimler yapar. Türkçe'ye "Kara Cuma ya da Efsane Cuma" olarak da çevrilen bu indirim günü teknoloji mağazalarını ve diğer alışveriş kategorisindeki markaları kapsamı altına almaktadır. Ancak Cyber Monday sadece teknolojik ürünleri kapsayan bir gündür.

Özellikle FIFA, EA gibi oyun yazılımcıları "Siber Pazartesi" için büyük indirim fırsatları sunuyor. Ayrıca bazı ek paketler ücretsiz olarak da kullanıma sunuluyor. Bu bakımdan oyun severlerin Cyber Monday'i düzenli olarak takip ettiklerini görmek mümkün. Türkiye'de hizmet veren bazı teknoloji portallarında bu gün için indirimler yapılmakla birlikte Amerikadan alışveriş yapmak her zaman daha avantajlı olacaktır.

Bilgisayarlar, oyun konsolları, playstationlar ve diğer birçok teknolojik ürün Şükran Günü'nden sonraki ilk Pazartesi'nde standart piyasa fiyatının altında satılıyor. Ancak bu durumun Türkiye'ye pek yansımadığını söyleyebiliriz. Zira bazı teknoloji mağazalarında ve sitelerde Cyber Monday fırsatları sunulsa bile Türkiye'deki teknolojik ürün vergileri uygun fiyatlarla alışveriş yapmayı engelliyor.

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