: Sibel Ünli kimdir? İntihar eden Sibel Ünli kimdir?

06.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:35

İntihar eden öğrenci Sibel Ünli, ülkeyi üzüntüye boğdu. Üzücü gelişme sonrası ülkenin gündemi olan Sibel Ünli, vatandaşların merak konusu oldu. Peki intihar eden Sibel Ünli kimdir? Sibel Ünli ka yaşında? Sibel Ünli nereli?

SİBEL ÜNLİ KİMDİR?

Sibel Ünli 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi.

Yedi çocuklu, dar gelirli bir ailenin, dördüncü çocuğuydu.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyor ve ailesiyle Bahçelievler'de yaşıyordu.

Ünli'nin kıyıya çıkarılan cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Genç kadının cenazesi 4 Ocak Cumartesi günü Kıraç'ta toprağa verildi. Ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.

BBC Türkçe'nin öğrendiğine göre Ünli, çantasında bir intihar mektubu bıraktı.

Ünli'nin mektupta, "bu yaptığıyla üzdüklerinden özür dilediğini ve kitaplarını bir kütüphaneye bağışladığını belirttiği" aktarılıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya sahilinde bulundu.

Ünli'nin kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.

Bununla birlikte kamuoyunda, Ünli'nin intihar ettiği yönünde yaygın bir kanı bulunuyor.

Olay, sosyal medyada büyük bir tepki ve tartışmaya neden oldu.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Ahmet Davutoğlu: Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, intihar eden üniversite öğrencisi Sibel Ünli hakkında paylaşımlarda bulundu. Davutoğlu, "Yapılacak hiçbir şey elbette Sibel'i geri getirmeyecek. Fakat hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı bu zorlayıcı politikaların tekrarlanmaması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Şahan Gökbakar: Genç kızın maddi sıkıntılardan dolayı yaşamına son verdiği yönündeki iddiaları duyan Gökbakar, Sibel Ünli'nin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı... 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş... Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat."

Mansur Yavaş: Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. Sibel Ünli kızımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz.

Kemal Kılıçdaroğlu: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç kızın ağabeyi Aydın Ünli ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Sibel Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

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