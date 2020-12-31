Sibel Ülker kimdir? Sibel Ülker kaç yaşında, nereli? Sibel Ülker hayatı ve biyografisi!
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Sibel Ülker kimdir? Sibel Ülker kaç yaşında, nereli? Sibel Ülker hayatı ve biyografisi!

31.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:54
Sibel Ülker kimdir? Sibel Ülker kaç yaşında, nereli? Sibel Ülker hayatı ve biyografisi!

'Benim Adım Melek' dizisinde rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker kimdir? Sibel Ülker kaç yaşında, nereli? Sibel Ülker hayatı ve biyografisi!

Son günlerde ismi sık sık gündeme gelen 'Benim Adım Melek' dizisinde rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker kimdir? Sibel Ülker kaç yaşında, nereli? Sibel Ülker hayatı ve biyografisi!

SİBEL ÜLKER KİMDİR?

İstanbul'da doğan Sibel Ülker 39 yaşındadır. Sibel Ülker Benim Adım Melek dizisinde rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesidir. Henüz Sibel Ülker hakkında çok fazla bir bilgi yok sadece çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi olduğu biliniyor.

Kutsi Kimdir?

Tam adıyla Ahmet Kutsi Karadoğan, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da doğmuştur. 47 yaşındadır. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den alan sanatçı yakın çevresinin sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine radiklal kararlar alarak mimarlık eğitimini yarıda bırakmış, şan dersleri almaya başlamıştır. 2000 büyük beğeni toplayan Kutsi, kamera karşısına ilk kez Doktorlar isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile geçti. Daha sonrasında Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlarda rol alan sanatçı şuan Benim Adım Melek dizisinde Halil Karakterine can vermeye devam ediyor.

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