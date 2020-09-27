Sibel Güneş kimdir? Sibel Güneş kaç yaşında, nereli? Sibel Güneş hayatı ve biyografisi!
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Sibel Güneş kimdir? Sibel Güneş kaç yaşında, nereli? Sibel Güneş hayatı ve biyografisi!

27.09.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:22
Sibel Güneş kimdir? Sibel Güneş kaç yaşında, nereli? Sibel Güneş hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sibel Güneş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sibel Güneş kaç yaşında, nereli? Sibel Güneş hayatı ve biyografisi! Sibel Güneş kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Sibel Güneş, hakkında araştırmalar yapılıyor. Sibel Güneş kimdir? Sibel Güneş kaç yaşında, nereli? Sibel Güneş hayatı ve biyografisi!

SİBEL GÜNEŞ KİMDİR?

1964 yılında Tokat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Mesleğe 1984 yılında başladı. Yankı Dergisi'nde, Günaydın Gazetesi'nde, Kadınca, Bando, Yarın dergilerinde, Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yönetici-editör olarak görev yaptı. NTV'de 10 yıl sağlık editörü olarak çalıştı. www.sagliktagundem.cominternet sitesi yayın yönetmeni. TGC Genel Saymanlığı ve HTV İç Yapımlar Direktörlüğü yaptı. SBK taşıyor.

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