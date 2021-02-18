Sibel Gökçe kimdir? Sibel Gökçe kaç yaşında ve nereli? Sibel Gökçe İbrahim Tatlıses olayı nedir? Sibel Gökçe mesleği nedir?
Bugün Uçankuş TV'de Hayatın İçinden programında Sinem Yıldız, Seda Akgül ve Tayyar Işıksaçan'ın konuğu olan Sibel Gökçe, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Sibel Gökçe kimdir? Sibel Gökçe kaç yaşında ve nereli? Sibel Gökçe İbrahim Tatlıses olayı nedir? Sibel Gökçe mesleği nedir?
Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programında Sinem Yıldız, Seda Akgül ve Tayyar Işıksaçan'ın konuğu bugün Sibel Gökçe oldu. Daha önce İbrahim Tatlıses ile davası ile gündeme gelen Sibel Gökçe oyuncudur. Sibel Gökçe hakkındaki detayları yazımızdan bulabilirsiniz.
SİBEL GÖKÇE KİMDİR?
Sibel Gökçe 1970 yılında Almanya'da doğmuştur ve 50 yaşındadır. Film oyuncusu ve dansçı Sibel Gökçe, kameralarla 15 yaşında tanıştı. Oyunculuk mesleğine ilk adımlarını; Silaha Yeminliydim, Dökülen Yapraklar, Güneşten de Sıcak filmlerde rol alarak attı. 1988'de Sen Benimsin, Dört Köşe Dünya, Yabancı adlı filmlerde oynadı. Ertesi sene Hep Ezildim, Ayaz Geceler'de oynadı.
Dansçılık hayatına da bu sıralarda başladı. Çetin Cengiz Dance Group (1991), Hakan Peker Dance Group (1989-1990), Sema Tekin Dance Group (1990-1991), Solo Dance 1991-Today'de kendini gösterdi.
SİBEL GÖKÇE VE İBRAHİM TATLISES DAVASI NEDİR?
Gökçe, katıldığı bir TV programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından tacize uğradığını iddia etmişti, ancak Tatlıses bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Şubat 2020'de Tatlıses'in Gökçe'ye açtığı dava sonuçlandı ve mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e 12 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
SİBEL GÖKÇE FİLM, DİZİ VE TİYATRO OYUNLARI
1987 Silaha Yeminliydim
1987 Dökülen Yapraklar
1987 Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş
1988 Sen Benimsin
1988 Dört Köşe Dünya
1988 Yabancı
1989 Hep Ezildim
1989 Ayaz Geceler
1990 Aile Bağları/ Deli Fişek
1991 Aile Bağları
1991 Ula Ula Niyazi
1992 İki Kızkardeş
1993 Bizim Takım
1994 Kızlar Sınıfı
1994 Tehlikeli Kadın
1994 Yaz Aşkları
1994 Yoksa Yaşlandım Mı?
1995 155 Alo Polis
1995 Polis Dosyası
1996 Karanlıkta Gözlerime Bak
1997 Acı Günler
1997 Yasemin
1997 Kıskaç
1998 Mualla
1998 Karışık Pizza
1999 Kara Kentin Çocukları
2000 Zehirli Çiçek
2000 Üvey Baba Fidan
2000 Gerçek Niyazi
2000 Hiç Bana Sordun mu?
2000 Abuzer Kadayıf
2000 Baykuşların Saltanatı
2000 Acı Günlerim
2000 Haremde Dans
2004 Canım Annem Şelale
2005 Pembe & Mavi