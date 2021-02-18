Sibel Gökçe kimdir? Sibel Gökçe kaç yaşında ve nereli? Sibel Gökçe İbrahim Tatlıses olayı nedir? Sibel Gökçe mesleği nedir?

Bugün Uçankuş TV'de Hayatın İçinden programında Sinem Yıldız, Seda Akgül ve Tayyar Işıksaçan'ın konuğu olan Sibel Gökçe, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Sibel Gökçe kimdir? Sibel Gökçe kaç yaşında ve nereli? Sibel Gökçe İbrahim Tatlıses olayı nedir? Sibel Gökçe mesleği nedir?

Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programında Sinem Yıldız, Seda Akgül ve Tayyar Işıksaçan'ın konuğu bugün Sibel Gökçe oldu. Daha önce İbrahim Tatlıses ile davası ile gündeme gelen Sibel Gökçe oyuncudur. Sibel Gökçe hakkındaki detayları yazımızdan bulabilirsiniz.

SİBEL GÖKÇE KİMDİR?

Sibel Gökçe 1970 yılında Almanya'da doğmuştur ve 50 yaşındadır. Film oyuncusu ve dansçı Sibel Gökçe, kameralarla 15 yaşında tanıştı. Oyunculuk mesleğine ilk adımlarını; Silaha Yeminliydim, Dökülen Yapraklar, Güneşten de Sıcak filmlerde rol alarak attı. 1988'de Sen Benimsin, Dört Köşe Dünya, Yabancı adlı filmlerde oynadı. Ertesi sene Hep Ezildim, Ayaz Geceler'de oynadı.

Dansçılık hayatına da bu sıralarda başladı. Çetin Cengiz Dance Group (1991), Hakan Peker Dance Group (1989-1990), Sema Tekin Dance Group (1990-1991), Solo Dance 1991-Today'de kendini gösterdi.

SİBEL GÖKÇE VE İBRAHİM TATLISES DAVASI NEDİR?

Gökçe, katıldığı bir TV programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından tacize uğradığını iddia etmişti, ancak Tatlıses bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Şubat 2020'de Tatlıses'in Gökçe'ye açtığı dava sonuçlandı ve mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e 12 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

SİBEL GÖKÇE FİLM, DİZİ VE TİYATRO OYUNLARI

1987 Silaha Yeminliydim

1987 Dökülen Yapraklar

1987 Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş

1988 Sen Benimsin

1988 Dört Köşe Dünya

1988 Yabancı

1989 Hep Ezildim

1989 Ayaz Geceler

1990 Aile Bağları/ Deli Fişek

1991 Aile Bağları

1991 Ula Ula Niyazi

1992 İki Kızkardeş

1993 Bizim Takım

1994 Kızlar Sınıfı

1994 Tehlikeli Kadın

1994 Yaz Aşkları

1994 Yoksa Yaşlandım Mı?

1995 155 Alo Polis

1995 Polis Dosyası

1996 Karanlıkta Gözlerime Bak

1997 Acı Günler

1997 Yasemin

1997 Kıskaç

1998 Mualla

1998 Karışık Pizza

1999 Kara Kentin Çocukları

2000 Zehirli Çiçek

2000 Üvey Baba Fidan

2000 Gerçek Niyazi

2000 Hiç Bana Sordun mu?

2000 Abuzer Kadayıf

2000 Baykuşların Saltanatı

2000 Acı Günlerim

2000 Haremde Dans

2004 Canım Annem Şelale

2005 Pembe & Mavi