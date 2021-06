Sibel Can yıllar sonra yeniden bikinili görüntülendi

Ünlü sanatçı Sibel Can yıllar sonra ilk defa, Emir Sarıgül'le çıktığı turnede bikinili olarak objektiflere yansıdı. Can, son olarak 2017 yılında Çeşme'de beyaz bikinisiyle görüntülenmişti.

Sanat dünyasının çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı Sibel Can'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le Bodrum'da görüntülenmesi, günlerce magazin gündeminde en üst sıralarda yer almıştı. Geçtiğimiz haftalarda tek kare olarak objektiflere yansıyan yat tatilinden yeni kare geldi.

YILLAR SONRA İLK KEZ

Hem koronavirüs salgını hem de iş yaşamının stresini Marmaris'te Sarıgül'le birlikte atan Sibel Can, yeni tatil fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yıllar sonra ilk kez bikinili olarak objektiflere yansımış oldu.

SON OLARAK 2017'DE

Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı. Sibel Can, son olarak 2017 yılında Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere gittiği Çeşme'de beyaz bikinisiyle fotoğraflanmıştı. Can, o tarihin ardından bir daha bikiniyle görüntülenmedi.

FORMUNU KORUMADIĞI GÖRÜLDÜ

2 ay sonra 51 yaşında girecek şarkıcının son fotoğraflarında sporu bıraktığı ve formunu korumaktan uzak bir görüntü verdiği izlendi. Şarkıcı, bir süreden bu yana Star TV ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la birlikte "Şarkılar Bizi Söyler" adlı programda izleyici karşısına çıkıyor.

İşte Sibel Can'ın Bodrum tatilinde çekilen bikinili fotoğrafı: