Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
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Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Şimdilerde güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın kariyerinin başında dansözlük yaptığı bir sünnet töreninin görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Can, kıvraklığıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

06.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:24

80'li yılların ortasında Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olarak mesleğe başlayan 49 yaşındaki sanatçı Sibel Can'ın yıllar önce katıldığı bir sünnet törenindeki dans görüntüleri ortaya çıktı.

DANSÖZ OLARAK SAHNEYE ÇIKTIĞI ANLAR GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Henüz 14 yaşındayken dansa merak saran sanatçı Sibel Can'ın, dansöz olarak sahneye çıktığı anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının, henüz genç yaşlarda olmasına rağmen salonu dolduran misafirleri fazlasıyla eğlendirdiği görülüyor.

Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
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