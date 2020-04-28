Sibel Can göz yaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alır almak evine giden yakın arkadaşı Sibel Can, Yerlitaş'ın cenazesinin taşındığı anda tabutun arkasında yer aldı. Can'ın göz yaşını tutamadığı görüldü.

Bir süredir beyin tümörü rahatsızlığı yüzünden tedavi gören 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu ve uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Evinde hayatını kaybeden Yerlitaş için sanat camiasındaki dostları büyük üzüntü yaşayarak sosyal medyada taziye mesajlarını iletti.& ;



