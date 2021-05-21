Shroud ve Myth VALORANT Masters Reykjavík maçlarını yayınlayacaklar
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Shroud ve Myth VALORANT Masters Reykjavík maçlarını yayınlayacaklar

Shroud ve Myth VALORANT Masters Reykjavík maçlarını yayınlayacaklar
Playerbros - Haberler | Gamegar

NA bölgesinden Shroud, Myth ve Pokimane gibi isimler de turnuvayı canlı yayınlayabilecekler.

Shroud, Myth, Pokimane, Ludwig, ve Average Jonas gibi yabancı Twitch yayıncıları VALORANT Masters Reykjavík maçlarını "co-stream" yapabilecekler.

Riot Games geleneksel "Watch Party" etkinliğine devam ediyor. Her büyük VALORANT etkinliğinde olduğu gibi bu turnuvada da izleyiciler turnuvayı sevdikleri yayıncıyla izleyebilecekler.

VALORANT Masters Reykjavík etkinliğini ülkemizde Unlost ve Wtcn canlı olarak yayınlayacaklar. VALORANT'ın düzenlediği ilk offline turnuva olan VALORANT Masters Reykjavík 24 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 6 gün sürecek olan turnuva 30 Mayıs Pazar günü yapılacak büyük final karşılaşması ile son bulacak.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar

Sentinels

Version1

Crazy Raccoon

Team Liquid

Fnatic

X10

Sharks Esports

Team Vikings

Kru Esports

NUTURN Gaming

Çift eleme formatında oynanacak olan turnuvada her takım en az iki oyun oynayacak. Kazananlar "Circuit" puanlarının yanı sıra nakit ödüller kazanacak.

Kaynak: Playerbros

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