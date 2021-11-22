Show TV Üç Kuruş canlı izle bugün! 3 Kuruş 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Kuruş son bölüm full izle! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Kuruş 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin canlı izleme linki araştırılıyor. Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlamaya başlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Show TV Üç Kuruş canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölüm full izle!

ÜÇ KURUŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efe'nin karşısında 'ayı' görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda Efe'nin annesinin Leyla'ya "Senin benim oğlumla hiçbir ilişkin olamaz!" demesi dikkat çekiyor. Kartal, Efe'yi tehdit ederken İrfan, bir kişiyi daha öldürmeye çalışıyor. Kartal'ın Nezih'i ezebilmek için Bahar'a sunacağı teklif ise büyük bir merak konusu oluyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FULL İZLE

ÜÇ KURUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi günü 3. bölümüyle ekranlara gelen Üç Kuruş'un 4. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

3 KURUŞ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Üç Kuruş'un 3. Bölümünde; Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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