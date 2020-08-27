SHOW TV ana haber sunucusu kimdir? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner kaç yaşında, nereli? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner hayatı ve biyografisi!
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SHOW TV ana haber sunucusu kimdir? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner kaç yaşında, nereli? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner hayatı ve biyografisi!

SHOW TV ana haberleri sunucu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, SHOW TV ana haber sunucusu kimdir? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner kaç yaşında, nereli? İşte, SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner hayatı ve biyografisi!

SHOW TV ana haber sunucusu kimdir? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner kaç yaşında, nereli? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner hayatı ve biyografisi!
27.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:25

Gündemi SHOW TV ana haberleri ile takip edenler ekranda gördükleri SHOW TV ana haber sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner kaç yaşında, nereli? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner hayatı ve biyografisi nedir? SHOW TV ana haber sunucusu kimdir?

SHOW TV ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

SHOW TV ana haber bültenini Ece Üner sunmaktadır.

SHOW TV ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Temmuz 1981

Kaç yaşında: 39yaşında

Nereli: İstanbul

Meslek: Haber spikeri

Kitaplar: Oldugu Gibi ece

SHOW TV ANA HABER SUNUCUSU ECE ÜNER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özge Ece Üner (d. 21 Temmuz 1981, İstanbul), Türk haber spikeri. Günümüzde Show Ana Haber bültenini sunmaktadır.

Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

KARİYERİ

Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev aldı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri oldu. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

• 2006: NTV

• 2006-2009: CNN Türk

• 2009-2017: Habertürk TV

• 2014-2015, 2018-günümüz: Show TV

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