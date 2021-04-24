Shock G kimdir? Shock G kaç yaşında? Shock G şarkıları!
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Shock G kimdir? Shock G kaç yaşında? Shock G şarkıları!

Shock G kimdir? Shock G kaç yaşında? Shock G şarkıları!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Hip hop camiası için önemli yere sahip Shock G ölü bulundu. Peki Shock G neden öldü? Shock G kimdir? Shock G kaç yaşında? Shock G şarkıları! Detaylar haberimizde.

Hip hop camiası için önemli yere sahip Shock G ölü bulundu. Peki Shock G neden öldü? Shock G kimdir? Shock G kaç yaşında? Shock G şarkıları! Detaylar haberimizde.

SHOCK G KİMDİR?

Asıl adı Gregory Jacobs olan Shock G'nin ölümü sosyal medyada derin bir etki yarattı. 1987 yılında gerçek adı Jimi Dright olan Chopmaster J ile Digital Underground'ı kuran Shock G, özellikle Tupac'a şans veren isim olarak tanındı. Bu nedenle de büyük itibar gördü. Grubun en başarılı şarkısı ise 1990'da yayınlanan "The Humpty Dance" olmuştu.

SHOCK G NEDEN ÖLDÜ?

Digital Underground'ın kurucu ortağı Chopmaster J, Instagram'dan yaptığı duyuruda Shock G'nin ölüm haberini verdi. Shock G ile çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Chopmaster J,"34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G" yazdı.

Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu
Dünyaca ünlü rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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