ShiroBlank geçmişte yaşadığı hile olayı hakkında açıklamalarda bulundu
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ShiroBlank geçmişte yaşadığı hile olayı hakkında açıklamalarda bulundu

ShiroBlank geçmişte yaşadığı hile olayı hakkında açıklamalarda bulundu
Playerbros - Haberler | Gamegar

beevkex hakkında oluşan yanlış algıyı yıkmak için bir tweetlonger yazısı paylaştı.

Eski OtherSide oyuncusu ShiroBlank hakkında söylenen hile algısının yanlış olduğunu açıklayan bir yazısı paylaştı.

Oyuncu yazısında, zamanında 1907 Fenerbahçe Espor'un VALORANT tryoutlarındayken kendisi hakkında atılan iftiralar hakkındaki olayları paylaştı. Oyuncu denemelerinin yapılmaya başlandığı ilk günden beri kendisine hile denildiğini, FB koçlarının kendisini savunduğunu ama yine de koçların kendisi yüzünden küfür yediğini söyledi.

Bayramda Fenerbahçe espor yönetiminin, FB Akademi oyuncuları arasında düzenlenen turnuvada tekrardan kendisinden şüphelenildiğini söyleyen oyuncu BO3 turnuvanın 2. maçından sonra bilgisayarının incelediğini söyledi. Resmi olarak kayıt altına alınan bu inceleme sonucunda oyuncunun bilgisayarında herhangi bir hile bulunamadı. Ancak oyuncunun dediğine göre bilgisayarında yüklü olan "Cheat Engine" programı yüzünden FB yönetimi oyuncuyu turnuvadan eledi.

Oyuncu bu programı sadece "Total War" oyununda, 10'dan fazla kez bitirdiği oyunda hızlı bir başlangıç yapmak istediği için kullandığını söyledi. Fakat oyuncunun turnuvadan elenmesi ve bu olayın dışarıya Shiro FB takımından atıldı gibi yansıtılmasından dolayı birçok oyuncu ve takımın kendisinin hile kullandığını düşündüğünü söyledi.

Shiro, bu açıklamayı kendisi hakkında oluşan kötü algıyı yıkmak için paylaştığını ve kimseyi karşısına almak için yapmadığını açıkladı.

Kaynak: Playerbros

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