SGK Siirt İl Müdürü İlbaş'tan Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
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SGK Siirt İl Müdürü İlbaş'tan Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

SGK Siirt İl Müdürü İlbaş'tan Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş ve beraberindeki yöneticiler, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş ve beraberindeki yöneticiler, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette İlbaş Vali Hacıbektaşoğlu'na çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Hacıbektaşoğlu da İlbaş ve personelin Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.

SGK Siirt İl Müdürü İlbaş'tan Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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