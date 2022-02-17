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SGK Malatya İl Müdürlüğü'nde görev değişimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SGK Malatya İl Müdürlüğü'nde görev değişimi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Ayten Kara'nın yerine kurumda Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yapan Tekin Kutlu vekaleten atandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Ayten Kara'nın yerine kurumda Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yapan Tekin Kutlu vekaleten atandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1977 yılında doğan Tekin Kutlu, ilk orta ve lise eğitimini Doğanşehir'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Kutlu, memuriyet hayatına 2001 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda başladı. Evli ve dört çocuk babası olan Kutlu, SGK Malatya İl Müdürü olarak göreve başladı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sosyal Güvenlik Kurumu, Doğanşehir, Ayten Kara, Malatya, Yerel, Haberler

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