Sgk İl Müdürü Ürkmez'den Sigorta Primi Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sinop İl Müdürü Zafer Ali Ürkmez, kamuoyundan gelen talepler üzerine 2017 yılı kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödeme sürelerinin 2 Ocak 2018 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.



Ürkmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak bu yönde gelen taleplerin yönetim kurulunca değerlendirildiğini belirtti.



Çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, primlerinin ödeme tarihlerinin 31 Aralık'a denk geldiğine işaret eden Ürkmez, "Söz konusu tarihin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle ödemeler 2 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır." dedi.