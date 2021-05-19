SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Pandemi tedbirleri nedeniyle tam kapanma sürecine denk gelen ve her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve kurum personelinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Vali Epcim, Nuhoğlu'ndan kurum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Vali Epcim, Nuhoğlu'na ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Nuhoğlu ise Vali Epcim'e kabulü ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Burak Sergen Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 08:59:27. #1.16#

title