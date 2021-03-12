SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti
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SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti

12.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Mustafa Cerit, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Mustafa Cerit, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cerit, memleketi olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Uzun süre Sosyal Sigortalar Kurumu'nda görev alan Mustafa Cerit bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cerit'in cenazesi memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesine getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Murat Göktaş, SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu ile Cerit'in mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Cerit'in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. - MALATYA

SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti
SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti
SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti
SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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