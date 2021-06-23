SGB'den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek kınama mesajı yayımladı. Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından saldırıya uğrayan İHA muhabiri Uslu'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çetin, gerçekleşen saldırının cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, "Meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bir yenisinin komşu kentimiz Kocaeli'nden eklenmesi bizleri son derece üzmüştür. Bir siyasetçiye ait çiftlikteki yıkımı haberleştirmek isteyen meslektaşımızın çiftlik çalışanı olduğu öne sürülen 4 kişi tarafından saldırıya uğraması ve öldüresiye darp edilmesi kabul edilecek bir olay değildir. Görevini yapan bir gazeteciye saldırıyı yapanlar, belli ki insanlıktan nasibini alamamışlar. Saldırı sonucu yaralanan meslektaşımız Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, saldırganların hak ettikleri cezayı almalarını da bekliyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzun da bilinmesini ve halkın haber alma özgürlüğünü böyle kısıtlayacaklarını sananları da kınıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı