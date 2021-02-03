Sfumato nedir? Sfumato tekniği nedir, ne demek? Sfumato tekniğine örnekler, Sfumato nerelerde kullanılır?
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Sfumato nedir? Sfumato tekniği nedir, ne demek? Sfumato tekniğine örnekler, Sfumato nerelerde kullanılır?

03.02.2021 17:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:15
Sfumato nedir? Sfumato tekniği nedir, ne demek? Sfumato tekniğine örnekler, Sfumato nerelerde kullanılır?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerin anlamları merak ediliyor. Bu kelimelerden birisi de Sfumato'dur. Peki Sfumato nedir, ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre Sfumato ne demek? Sfumato tekniği nedir, nerelerde kullanılır?

Sfumato kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Sfumato nedir, TDK'da bir karşılığı var mı, ne manaya geliyor? Tüm bilgiler haberimizde.

SFUMATO NEDİR?

Sfumato, Rönesans döneminde kullanılan dört kanonik resim modlarından biridir. Diğer üçü Cangiante, Chiaroscuro, ve Unione'dir. En iyi sfumato resmi Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa'sıdır. Sfumato duman gibi havaya karışıp yok olmak anlamına gelmektedir.

SFUMATO TEKNİĞİ NEDİR?

Sfumato, Rönesans döneminde kullanılan dört kanonik resim modlarından biridir. Bu tekniğe en iyi örnek Mona Lisa tablosudur. Sfumato, tonların birbiri içinde eritilmesiyle yumuşak etki yaratmayı amaçlayan bir boyama tekniğidir. Bu yöntem ilk olarak ünlü ressam Leonardo da Vinci tarafından uygulanmıştır.

SFUMATO TEKNİĞİNE ÖRNEK

Sfumato tekniğine en iyi örnek Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa resmidir.

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