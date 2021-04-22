Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
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Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor Bodrum Belediyesi, farklı kurumlarca alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, farklı kurumlarca alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler sokak ve caddeleri yaz sezonuna yetiştirmek için canla, başla çalışıyor.

Bodrum'un kronikleşen sorunlarının çözümü için başlatılan alt yapı çalışmaları ilçenin farklı mahallelerinde devam ederken, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta çalışma olan bölgelere giderek incelemelerde bulunurken, "Bodrum'un altı da üstü de Bodrum'a yakışır duruma gelecek" dedi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda özellikle turizm bölgelerine öncelik vererek çalışmalarını sürdürüyor. Bitez Mahallesi genelinde sürdürülen çalışmalarda sona gelinirken, Gümbet Mahallesi'nde Adnan Menderes Caddesi'nin oteller bölgesi olarak bilinen kısmında finişer ile asfalt serimi ve caddenin İnönü Caddesi bitiminden başlayan kısmında ise granit küp taş onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Bir diğer ekip ise Torba Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda finişer ile asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Torba Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını belirterek şunları söyledi: "Torba'da daha işimiz çok. Alt yapı çalışmaları devam ediyor tabi ki. Bir taraftan da buradaki vatandaşlarımız mağdur durumda. Bu yüzden işe hız vermeye çalışıyoruz. Fen işleri ekiplerimiz de burada çalışıyor. Bir taraftan firma ekipleri de çalışıyor. Hep birlikte Torba'yı toparlamaya çalışıyoruz. Ama Bodrum'da daha yapacak çok işimiz var. Bütün her tarafta alt yapı çalışması var şu anda; Akyarlar'da, Gümüşlük'te, Turgutreis'te, Koyunbaba'da, Bitez'de Aydem kazıyor, Yalıkavak'ta kazıyor, Ortakent'te kazıyor. Yani her tarafta çalışmamız var."

Başkan Aras yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bodrum bu şekilde toparlanacak başka şansımız yok. Dişimizi sıkcağız, biraz dayanacağız arkasından hem kanalizasyon açısından hem enerji açısından hem yollar açısından gerçektende bize layık bir Bodrum'a kavuşacağız. Ama biraz dişimizi sıkacağız bu böyle görünüyor. Şu anda Torba'da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerçekten mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. O kadar hastalık var, şu anda Ramazan Ayı, mesai saatleri 10.00-16.00 arasına sıkıştı biliyorsunuz genelge gereği. Buna rağmen arkadaşlarımız mesaiye filan bakmadan iş yapıyorlar burada, hizmet vermeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan benim ricam anlayışlı olmaları biraz. Bu arkadaşlarımız gerçekten görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Şimdi de Torba'daki sathi kaplamayı bitirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda tabi ki alt yapı çalışması da devam ediyor. Her şeyi bir arada toparlamaya çalışıyoruz."

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar belirlenen plan doğrultusunda; Gölköy Mahallesi, Konacık Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesi ve Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nde devam edecek.

Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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