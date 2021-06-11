Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu

Büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız, dün akşam yayınlanan 9. bölümüyle sezon finali yaptı. Muhteşem bir düğünle Nalan'la evlenmeye hazırlanan Sedat, peşini bırakmayan Cana ile öpüştü. O anlara şahit olan Feride, Cana'nın saçlarını çekerek hesap sordu. Düğünden sonra korktuğu için sığındığı annesinin kapıyı yüzüne kapatmasıyla büyük şok yaşayan Nalan'a Hayri isimli biri destek oldu. Hayri'nin kim olduğu ise yeni sezonda belli olacak.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

SEDAT, DÜĞÜNÜNDE YASAK AŞKIYLA ÖPÜŞTÜ

Koroğlu ve İpekoğlu Ailesi'nin günlerdir heyecanla hazırlandıkları düğün, Cana'nın Sedat'ın peşini bırakmamasıyla adeta kabusa döndü. Cana, pes etmeden Sedat'a mesaj attı ve görüşmek için elinden geleni yaptı. Düğün günü daha fazla dayanamayan Sedat, yasak aşkı Cana ile öpüştü. İstemeden o anlara şahit olan Gülcihan ise baygınlık geçirdi.

FERİDE, CANA'NIN SAÇLARINA YAPIŞTI

Cana ile Sedat'ı yan yana gören Feride ise adeta çılgına döndü. Feride Cana'yı saçlarından tutarak hırpaladı ve Sedat'ın peşini bırakmasını istedi.

NALAN, ANNESİNDEN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Düğünün ardından eşi Sedat'la birlikte kaldıkları odaya giden Nalan, yıllardır annesinin baskısıyla yaşadığı korkular nedeniyle zor anlar yaşadı. Nalan, Sedat'ın yanından ayrılarak ailesinin kaldığı odaya gitti ve annesinden onunla konuşması için yardım istedi. Ancak Feride, "Sen o artık o aileyle aitsin. Kocanın yanına git" diyerek Nalan'ın yüzüne kapıyı kapattı.

HAYRİ'DEN NALAN'A DESTEK

Annesinin sözlerinden sonra gözyaşlarına boğulan Nalan, yere yığıldı. Nalan kapının önünde gözyaşları içindeyken, kartlığında Hayri yazan bir otel görevlisi Nalan'ın omzunu şalla örttü. Nalan'a yardım eden Hayri'nin kim olduğu ise yeni sezonla ortaya çıkacak.